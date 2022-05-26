Сергей Собянин поздравил бизнесменов Москвы с Днем российского предпринимательства.

Сергей Собянин поздравил бизнесменов Москвы с Днем российского предпринимательства.В Москве при поддержке властей активно развивается сфера бизнеса. В городе созданы благоприятные условия для предпринимателей, благодаря которым в отрасли задействованы порядка 3,2 миллиона человек.Ежедневно в столице регистрируется более 500 субъектов МСП.Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства. Он подчеркнул в личном блоге, что торжественных мероприятий или форумов в этом году проводиться не будет. К слову, праздник отмечается в нашей стране уже в 15-й раз.Глава города обратил внимание, что задача властей при взаимодействии с предпринимателями заключается в их поддержке. По его словам, сегодня столица может предложить бизнесу конкурентную среду, а также огромный спрос от жителей и госорганов.Однако в эпоху пандемии коронавируса властям пришлось вместо поддержки заниматься спасение компаний, ведь обстоятельства потребовали закрыть магазины, кафе, кинотеатры, развлекательные центры и т.д. Сергей Собянин подчеркнул, что город справился со своими задачами. Он также поблагодарил самих предпринимателей за смелость и способность адаптироваться к ситуации.Столичный градоначальник также рассказал о вкладе бизнеса в экономику Москвы. По его, в 2021 года общий объем налоговых сборов вырос на 20 с лишним процентов и составил 674,4 миллиарда рублей."90 миллиардов из них принесли индивидуальные предприниматели, которые, наверное, оказались самой незащищенной категорией бизнеса, столкнувшегося с пандемией", – отметил Сергей Собянин.Полученные данные, по его словам, показывали, что в текущем году можно было переходить уже к развитию и масштабированию сферы предпринимательства. Однако этому процессу помешало санкционное давление западных стран.Для преодоления негативной ситуации власти Москвы по поручению президента Владимира Путина вместе с Правительством РФ приняли несколько пакетов антикризисных мер. Сергей Собянин подчеркнул, что акценты сделаны на сохранении рабочих мест, импортозамещении и инновациях.В заключении глава города поздравил бизнесменов Москвы с Днем российского предпринимательства. Политик обещал сохранить с ними открытый и прямой диалог.