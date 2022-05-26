По состоянию на 1 мая появились социально-экономические риски, связанные с повышением напряжённости на рынке труда и превышением уровня инфляции над средними показателями по стране.

Счётная палата Владимирской области опубликовала результаты мониторинга состояния экономики региона. В условиях сложной геополитической ситуации отмечается отрицательная динамика исполнения бюджета.По состоянию на 1 мая появились социально-экономические риски, связанные с повышением напряжённости на рынке труда и превышением уровня инфляции над средними показателями по стране.Добавим, что по информации Владимирстата, за март 2022 года цены на еду выросли на 9%, на непродовольственные товары − на 12,7%.