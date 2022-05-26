Служители Фемиды отчитались о доходах.

Судьи Владимирского областного суда отчитались о доходах за 2021 год. Больше всех заработал председатель Сергей Шишкин - почти 5 млн рублей.Председатель судебного состава Е.П. Астровко задекларировал 2,7 млн рублей. Судья И.Г. Галаган - 2,1 млн.Ещё два председателя судебного состава: Д. А. Завьялов и П.А. Якушев получили 3,4 млн и 2,7 млн рублей соответственно. Судьи внесли в отчёты следующие цифры: А.Н. Москвичев - 3,1 млн, А.В. Семенов - 2,4 млн, А.В. Удальцов - 3,2 млн, Ю.А. Шайкин - 2,7 млн, М.В. Швецова - 2,2 млн рублей.Детально изучить состав имущества и доходы членов семей вершителей правосудия можно на организации.