И просят помощи у государства.

И просят помощи у государства.Владельцы торговых центров предрекают резкое падение доходов и даже банкротство из-за ухода зарубежных брендов, арендующих до половины помещений в наиболее успешных проектах. В связи с этим собственники просят у правительства заморозить выплату налогов до конца года.Российский союз торгцентров направил письмо в Минпромторг с просьбой о налоговых преференциях из-за сложной экономической ситуации: о снижении до 10% ставки НДС, отмены налогов на землю и имущество в текущем году и моратория на заморозку счетов.Текущей весной посещаемость торговых центров в стране сократилась на четверть по сравнению с показателями 2019 года. Это самое крупное снижение с начала 2000-х годов. Однако посещаемость ТЦ в спальных микрорайонах практически не изменилась.Владельцы ТЦ за аналогичный период зафиксировали снижение выручки на 20%. Ожидается, что к концу года падение может достигнуть 50%.Впрочем, эксперты полагают, что шанс получения налоговых льгот невелик. Единственное, на что могут претендовать торговые центры, это на отсрочку налоговых выплат на год.