В центральном офисе продаж и обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимире, расположенном по адресу: ул. Мира, 61а, появился бесплатный Wi-Fi. Точкой доступа в интернет могут ..

В центральном офисе продаж и обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимире, расположенном по адресу: ул. Мира, 61а, появился бесплатный Wi-Fi. Точкой доступа в интернет могут воспользоваться посетители офиса для оперативного решения вопросов с энергосбытовой компанией в случае, если дома возникли сложности в работе с удаленными сервисами.Владимирский филиал вошел в пилотный проект АО «ЭнергосбыТ Плюс» по организации бесплатной беспроводной сети для клиентов в офисах обслуживания. С помощью Wi-Fi, клиенты могли оперативно скачать мобильное приложение «ЭнергосбыТ+» и зарегистрироваться в «Личном кабинете» на своем смартфоне или планшете, произвести оплату, передать показания, или воспользоваться другими услугами онлайн. Wi-Fi отвечает высоким требованиям безопасности. Для того чтобы получить доступ, необходимо авторизоваться по номеру телефона.«Сегодня Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса. Это неотъемлемая часть жизни и общения. Мы планируем постепенно организовывать беспроводную сеть во всех наших офисах», - отметил директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин.Консультанты в офисе помогают клиентам подключить Wi-Fi, объясняют, как с помощью дистанционных сервисов «ЭнергосбыТ Плюс» решить основные коммунальные вопросы. В первый день работы бесплатной точкой подключения воспользовалось более 50 человек.