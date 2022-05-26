Владимирский филиал «Т Плюс» информирует, что завтра, 27 мая, на улице Красноармейской, 29, будут...

Владимирский филиал «Т Плюс» информирует, что завтра, 27 мая, на улице Красноармейской, 29, будут подключать резервный трубопровод. Во время установки заглушек и врезки временного шунтирующего трубопровода будет отключаться горячая вода в Октябрьском и Ленинском районах города Владимира.В период с 08:00 27 мая до 08:00 28 мая будет приостановлена подача тепловой энергии в следующих домах:· 9 Января 1, 1а, 2, 3, 4а, 5а· Красноармейская 24, 24а, 28, 30, 34г· Октябрьский в/г 21, 23, 24, 25, 7, 7а· Д. Левитана 4, 4г, 26, 29, 3, 31, 33, 35, 3б, 3в, 4а, 5, 5а,2;· Доватора 2, 3а· Ленина 1, 2, 8а, 9а, 23· Офицерская 20· Пичугина 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14· Разина 11, 12а, 12, 7а, 7б, 14· Садовая 15, 17;· Студеная гора 34, 34а, 36, 5б, 7· Сущевская 1, 13а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а· Казарменная 5, 5а, 9, 9а· МОПРа 12, 12а, 13, 15· Ломоносова 1· Н.Ямская 2, 2а, 4, 6, 16, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 26, 27, 29, 29а, 31, 31а, 34