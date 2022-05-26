Проезжая по трассе «М7 Волга», он отвлёкся, потерял управление и врезался в грузовик.

В Гороховце 37-летнего жителя Чувашии обвиняют в гибели пассажира в ДТП. Прокурор района утвердил обвинительное заключение.Напомним, что 2 марта водитель перевозил на своей «Тойоте» из Москвы в Чувашию четверых пассажиров. Проезжая по трассе М7, он отвлёкся, потерял управление и врезался в грузовик.В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров скончался на месте происшествия.Рассматривать уголовное дело будет Гороховецкий районный суд.