В Гусь-Хрустальном районе это уже четвертые похороны участников СВО на Украине.

В Гусь-Хрустальном 26 мая похоронили военного, погибшего в спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Сергей Степанов родился в 1993 году. За личные заслуги, отличия по службе, мужество и отвагу старший сержант награждён орденом Мужества посмертно.Горадминистрация, губернатор Владимирской области и ветераны ВС РФ выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.«Светлая память о Сергее Александровиче, честном, порядочном, ответственном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», - добавили в администрации.В Гусь-Хрустальном районе это уже четвертые похороны участников СВО на Украине.