Сейчас на стройплощадке ежедневно трудятся до 30 человек.

В Коврове новую откроют не раньше 2024 года. Об этом коллегам из рассказали в мэрии города оружейников.Напомним, что в апреле власти договор с новым подрядчиком. Со старым чиновники распрощались из-за срыва сроков возведения объекта.«Мы применили коэффициент-дефлятор, пересчитали сумму в ценах 2022 года. Разработан новый план-график выполнения работ. Теперь по срокам учреждение должны сдать до 1 сентября 2023 года. После этого школу ждёт процедура ввода в эксплуатацию и получения лицензии. Планируем, что свои стены она распахнёт в январе 2024 года», - уточнили чиновники.К моменту разрыва контракта с «Айди Партнер» отставание составляло четыре месяца, а готовность объекта едва достигала 5%. Сейчас на стройплощадке ежедневно трудятся до 30 человек.Новая школа в микрорайоне Салтаниха строится в рамках национального проекта «Образование». К новому зданию заасфальтируют два подъезда, а также парковку на 10 мест. Также возле учреждения появится зона отдыха для младших классов и для групп продлённого дня, гимнастический городок, физкультурная зона с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола. Объект должен состоять из 44 классов.