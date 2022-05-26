Прохожий в Петербурге под мостом недалеко от дома 34 по Малой Балканской обнаружил мертвеца. По данным , о страшной находке гражданин тут же сообщил в полицию. Прибывшие на место следователи ..

Прохожий в Петербурге под мостом недалеко от дома 34 по Малой Балканской обнаружил мертвеца. По данным , о страшной находке гражданин тут же сообщил в полицию.Прибывшие на место следователи извлекли из-под настила скелет. Причем, как сообщает , на нем были надеты ботинки, жилетка с капюшоном, шапка и свитер. Обстоятельства смерти и личность покойного устанавливаются.