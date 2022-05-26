В 11 утра 26 мая в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Ковардицы...

В 11 утра 26 мая в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Ковардицы Муромского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из 2-этажного дома.Пожарные в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы проникли в задымленное строение. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня по всему дому, и ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 16 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 17 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/