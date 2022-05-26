Дознаватель МЧС устанавливает причину трагедии.

В Селивановском районе во время пожара погибла 86-летняя бабушка. ЧП произошло в деревне Новлянка.В 02-15 26 мая на улице Центральной загорелся дом №169. На место прибыли две пожарных машины и 8 человек личного состава, а также сотрудник добровольной пожарной дружины «Новлянка».Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сгорела конструкция дома и внутренняя отделка. Погибла пенсионерка 1936 года рождения.Дознаватель МЧС устанавливает причину трагедии.