Памятник Суворову в Альпах подвергается нападению уже второй раз за месяц.

Памятник Суворову в Альпах подвергается нападению уже второй раз за месяц.В Сети появилось видео из Швейцарии, на котором очевидцы показывают состояние памятника великому русскому полководцу Александру Суворову. Монумент, посвященный переходу генералиссимуса через Альпы, вновь подвергся нападению со стороны вандалов.Соответствующие кадры публикует . На них видно, что злоумышленники разбросали цветы у памятника, а также уничтожили декоративные элементы: свечи и лампады.К слову, в прошлый раз вандалы осквернили памятник Суворову, забросав его мешочками с краской синего и желтого цвета, из которых состоит флаг Украины. Об этом сообщает .