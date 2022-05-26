Их задачей стала отработка тушения огня в условиях обрушения крыши нефтеносного резервуара и...

Их задачей стала отработка тушения огня в условиях обрушения крыши нефтеносного резервуара и поломки системы пожаротушения.В учениях приняли участие сотрудники Судогодского, Гусь-Хрустального и Владимирского гарнизона. А так же подразделение пожарной охраны исправительной колонии №10. Были задействованы автомобили пенного тушения, пожарная насосная станция и коленчатый подъемник.Сергей Евграфов, начальник Судогодского пожарно-спасательного гарнизона:– По легенде, было произведено возгорание резервуара номер 203, объемом 700 кубических метров. Было привлечено 57 человек личного состава и 14 единиц техники. На работу было подано 11 стволов курс восемь, три лафетных ствола, а также девять стволов ГПС. С задачами личный состав справился.