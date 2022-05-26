Женщина похитила 189 тысяч рублей.

Вязниковский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при строительстве ФАПа в селе Станки. Об этом рассказали во Владимирском областном суде.В июле 2019 года между ООО «Т.» и Вязниковской районной больницей был заключён госконтракт на капремонт помещений и инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта. Гендиректор подрядчика попросила инженера сметно-договорного отдела указать в документах завышенные ложные сведения об объёме выполненных работ по устройству перегородки из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ», а также о затратах на покупку минераловатных плит «Флор Баттс И» ROCKWOOL.Впоследствии, она подписала филькину грамоту и ввела в заблуждение руководство медучреждения, которое произвело оплату за невыполненные работы.«В результате подозреваемая похитила принадлежащие администрации Владимирской области 189 тысяч рублей», - уточнили в облсуде.Разбирательства по делу начнутся 2 июня.