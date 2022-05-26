Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Пропавшие сбережения Открыли вклады под 40 процентов и...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Пропавшие сбереженияОткрыли вклады под 40 процентов и остались без денег. Жертвы кооператива "Народные сбережения" обратились в полицию.- Экспортер годаНесмотря на сложный пандемийный год, экспортная мощность выросла в два раза. Кто стал экспортером года?- Затерянный городПропал с карты, но не из памяти. Как краеведы восстанавливают историю древнего Мстиславля...