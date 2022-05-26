Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Пропавшие сбережения
Открыли вклады под 40 процентов и...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Пропавшие сбережения
Открыли вклады под 40 процентов и остались без денег. Жертвы кооператива "Народные сбережения" обратились в полицию.
- Экспортер года
Несмотря на сложный пандемийный год, экспортная мощность выросла в два раза. Кто стал экспортером года?
- Затерянный город
Пропал с карты, но не из памяти. Как краеведы восстанавливают историю древнего Мстиславля...