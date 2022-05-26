26 мая во Владимире пройдут первые ЕГЭ по литературе, химии и географии. В этом году к сдаче экзамена допустили 1628 школьников, сообщил глава города Андрей Шохин. В этом году сдающим уделили как

26 мая во Владимире пройдут первые ЕГЭ по литературе, химии и географии. В этом году к сдаче экзамена допустили 1628 школьников, сообщил глава города Андрей Шохин. В этом году сдающим уделили как никогда много внимания. ЕГЭ по всей России будут контролировать свыше 131 тысячи видеокамер «Ростелекома». Охват аудиторий видеонаблюдением превысит 98%. Недавно школьники региона сдавали