Лучшие разработки из всех регионов страны. В Новосибирске сегодня стартовал финал Всероссийского...

Лучшие разработки из всех регионов страны. В Новосибирске сегодня стартовал финал Всероссийского научно-технического конкурса "Первый шаг". Он уже четвёртый по счёту. Председатель жюри конкурса - Сергей Ефимов, заместитель руководителя Производственно-технологического департамента ВГТРК."Первый шаг" - это федеральный конкурс разработок и научно-практических решений в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций. Свои идеи презентуют студенты ведущих вузов страны. Сегодня финалисты прибыли в столицу Сибири. В числе организаторов конкурса - ВГТРК и Национальная Ассоциация телерадиовещателей. Участие в "Первом шаге" принимают и владимирские студенты. Один из финалистов - Дмитрий Толмачёв, студент Института информационных технологий и радиоэлектроники Владимирского Госуниверситета. Он только что защитил проект "Битва институтов" и вышел на связь со студией "Вестей".Дмитрий Толмачев, студент Института информационных технологий и радиоэлектроники ВлГУ:- Защита прошла достаточно быстро. Хотя ждал её долго. Был самым крайним из семи человек. Защита прошла успешно. Я парировал все вопросы жюри, которые оно мне задавало. В общем, всё хорошо.Проект "Битва институтов" разработан университетским Медиацентром при поддержке ректора Анзора Саралидзе. Это развлекательно-познавательная игра для студентов в формате онлайн-шоу. Трансляции ведутся в сети "ВКонтакте" в официальной группе вуза. Интеллектуальные баталии проходят в прямом эфире. Все вопросы и задания составляются с учётом специфики каждого института ВлГУ. На "Первом шаге" владимирцам предстоит защитить ещё один проект. Он посвящён информационному обмену в оптоэлектронных элементах и устройствах телекоммуникаций лазерных систем.