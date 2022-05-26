В прокуратуре Владимирской области на постоянном контроле находятся вопросы долевого строительства....

В прокуратуре Владимирской области на постоянном контроле находятся вопросы долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Напомним, 10 марта было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве многоквартирных домов.Установлено, что Другов являлся гендиректором ООО «СитиСтрой», ООО «ИнтерСтройПлюс», ООО «ИнтерСтройВладимир», которые реализуют во Владимире проекты строительства многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Никитская, д. 4, ул. Верхняя Дуброва, д. 32 и ул. Нижняя Дуброва, д. 41 (корпус 1,4).Зная, что долевое участие в строительстве жилых домов и нежилых помещений пользуется большим спросом, заведомо не собираясь в полном объеме выполнять взятые обязательства и окончить начатое строительство, Другов привлек в качестве участников долевого строительства по объектам недвижимости в многоквартирных жилых домах юридических и физических лиц.В период с 2017 года по 10 марта 2022 года на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций по договорам об участии в долевом строительстве и договорам уступки прав требования поступили денежные средства на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.Часть поступающих от граждан денежных средств Другов направлял на строительство объектов недвижимости в целях создания видимости исполнения гражданско-правовых отношений, а часть – направлял на свои расчетные счета как индивидуального предпринимателя и в последующем на расчётные счета, открытые на Другова как на физическое лицо.24 мая 2022 Другову было предъявлено обвинение в мошенничестве.