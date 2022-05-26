Подготовка к нынешним дорожным работам началась в регионе еще осенью – тогда были выявлены все дефекты.

Подготовка к нынешним дорожным работам началась в регионе еще осенью – тогда были выявлены все дефекты.В Московской области стартовала первая волна сезонного ямочного ремонта во дворах, которая продлится до конца июля. Дорожникам придется проделать много работы. Как сообщает интернет-издание , по информации руководителя Главного управления содержания территорий МО, во дворах области зафиксировано 12406 ям. Общая площадь выявленных дефектов превышает 231 тысячу квадратных метров.Всего в рамках первого этапа сезонного ремонта дефекты должны устранить 36 городских округов. Средства на это выделяет региональный бюджет. По информации телеканала , некоторые округа уже выполнили программу первого этапа, другие же пока лишь приступили к работам.Известно, что вторая волна сезонных работ начнется в июле и продлится до конца сентября. В рамках программы второго этапа должны быть устранены ямы, образовавшиеся на асфальтовом покрытии уже после зимы.