Всем участникам вручены памятные грамоты.

Во Владимире на стадионе «Торпедо» состоялись VIII епархиальные спортивно-патриотические соревнования «Святой воин». Об этом сообщает пресс-служба Владимирской епархии.В спортивном празднике приняло участие 19 команд и 100 человек из разных городов 33-го региона. Они состязались в эстафете, сборке-разборке автомата, метании гранаты, подтягивании, знании истории России и церкви.«По завершении мероприятия все участники были накормлены обедом», - добавили в РПЦ.Победители получили билеты на кулинарный мастер-класс в студии «Роулет». Команды, занявшие вторые места, смогут вкусно поесть в пиццерии «Папа Джонс». Ребята, расположившиеся на третьем месте, отправятся в «Баскин Роббинс». Всем участникам вручены памятные грамоты.