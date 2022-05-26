26 мая на стадионе «Торпедо» города Владимира стартовал VII Открытый чемпионат Главного управления...

26 мая на стадионе «Торпедо» города Владимира стартовал VII Открытый чемпионат Главного управления МЧС России по Владимирской области по пожарно-спасательному спорту. Соревнования посвящены 85-й годовщине этого вида спорта, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Участие в соревнованиях принимают 7 команд из Владимира, Иванова, Брянска, Калуги, Курска и других городов Центральной России. Чемпионат торжественно открыл заместитель начальника управления пожаротушения Дмитрий Ермолаев.Дмитрий Олегович поприветствовал участников и гостей соревнований и отметил, что пожарно-спасательный спорт – это зрелищный вид спорта. Командам он пожелал наивысших результатов и здорового азарта.В рамках первого соревновательного дня участники состязались в преодолении полосы препятствий и пожарной эстафете. Второй этап состоится 27 мая на стадионе «Прометей» - команды поднимутся по лестнице-штурмовке в окно учебной башни и произведут боевое развёртывание.Фото: https://33.mchs.gov.ru/