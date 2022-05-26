Стоимость модернизации участка инженерных сетей составит почти 20 млн рублей.

Во Владимире рядом с гостиницей «Золотое кольцо» энергетики приступили к ремонту теплосетей. Из-за ведущихся работ частично закрыт проход по пешеходным тротуарам.Замена труб началась у остановки на Красноармейской и на улице Чайковского, вблизи отеля. Стоимость модернизации участка инженерных сетей составит почти 20 млн рублей. Длина трубопровода достигает 294 погонных метра.Подрядчик уже срезал асфальт, раскопал грунт и демонтировал старые коммуникации. Вместо них будут проложены стальные сети в изоляции из пенополиуретана. После их установки сети ждут гидравлические испытания. Завершить процесс планируется до конца лета.Напомним, что в 2022 году владимирский филиал «Т Плюс» в рамках подготовки к будущему отопительному периоду оснащение 4 котельных, переложит 25 километров тепловых сетей, а также заменит 10 километров тепловой изоляции. Техническое перевооружение ожидает 23 участка наземных эстакад, 14 распределительных сооружений и пять зданий магистральных теплосетей.