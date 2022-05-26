Сегодня, 26 мая, 60 новых ясеней, клёнов и черемух высажены на улицах Комиссарова и Безымянского.

Во Владимире весной высадили более 300 деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.В областном центре продолжается озеленение улиц и общественных пространств. Сегодня, 26 мая, 60 новых ясеней, клёнов и черемух высажены на улицах Комиссарова и Безымянского.Начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров подчеркнул, что саженцы привезены из Краснодарского края. Их бесплатно передал представитель азербайджанской общины Али Гейдар Оглы Агаев.За апрель-май новые зеленые насаждения появились в Юрьевце, на Горького, в парке у ДДюТ, а также в сквере Патриот.