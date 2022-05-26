Во Владимире назвали победителей регионального этапа Экспортёр года в пяти...

Во Владимире назвали победителей регионального этапа "Экспортёр года" в пяти номинациях.Представители малого и среднего бизнеса, ветераны отраслей и новички, победители и лауреаты. Более сорока участников регионального конкурса боролись за звание лучших экспортёров. Охват - около 120-ти стран и 120-ти направлений. Минувший год стал рекордным по объёму экспорта - около миллиарда долларов.Сергей Сидорин, директор департамента предпринимательства Владимирской области:- Много предприятий, которые сегодня были в номинациях первый, второй, третий... Они и получали меры поддержки, они пользовались этими мерами поддержки и успех их он объективно только подчёркнут. Они сумели подойти и к возможности увеличения экспорта, и сохранении, прежде всего, рабочих мест, социальной направленности и в какой-то степени они нарастили объёмы.Больше всего заявок в этом году поступило от компаний сферы промышленности. И одним из самых успешных стало предприятие по производству битумной черепицы и комплектующих - "Дёке Хоум Системс". Объём экспорта вырос на 50%.Алексей Дядченко, директор управления ВЭД компании "Дёке Хоум Системс":- Мы развиваем экспортную деятельность на протяжении уже 5 лет, на сегодня большой перечень сран - СНГ, отечественный рынок, Балтия, Восточная Европа, Азия.Второй по количеству участников стала номинация "Прорыв года". И главный приз достался ковровскому "Новому ресурсу". С 2015 года здесь выпускают фанерную продукцию. Но на экспорт начали ориентироваться лишь в 2018 году. И сегодня это основное направление. Огромную помощь в продвижении на зарубежных рынках оказал региональный Центр поддержки экспорта.Яна Егорова, финансовый директор компании "Новый ресурс":- Спасибо им огромное за их работу, за их поддержку, за те услуги, которыми мы можем воспользоваться благодаря их центру. Год был непростой, тяжёлый. Тем не менее, за этот непростой и нелёгкий год мы смогли увеличить свои показатели выручки в два с половиной раза, именно экспортные.Помощь в поиске бизнес-партнёров, обучение сотрудников, организация презентационных стендов, участие в бизнес-миссиях и многое другое. Эти инструменты помогают серьёзно улучшить показатели предприятия, говорят участники. Особенно в текущей ситуации с зарубежными санкциями. К примеру, победитель конкурса в сфере услуг компания "Служба экспедирования грузов" ощутила на себе последствия ограничений как никто другой.Алексей Логинов, директор компании "Служба экспедирования грузов":- Прекратились потоки сырья и товаров из Европы, но не полностью, но в какой-то мере, и идёт переориентация рынка на Китай. И вот уже пример, как два дня мы работаем над серьёзным проектом совместно с РЖД и ТрансКонтейнером по запуску прямого контейнерного поезда из Китая во Владимир.Триумфаторы регионального этапа смогут побороться за звание лучшего всероссийского экспортера. Итоги подведут в конце года в Москве на форуме "Мэйд ин Раша". Но какими бы не были результаты - все участники уже победители - их экономические результаты говорят сами за себя.Дмитрий Горкин, Семён Карпов. «Вести-Владимир»