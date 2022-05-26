Прокуратура Гороховецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...

Прокуратура Гороховецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Чувашской Республики. Как сообщила пресс-служба прокуратуры по Владимирской области, его обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.2 марта 2022 года водитель перевозил в своем автомобиле «Тойота» четверых пассажиров из Москвы в Республику Чувашия. Проезжая по трассе «М7 Волга» в Гороховецком районе, он отвлёкся, утратил контроль за своим транспортным средством и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем. В результате дорожного происшествия пассажир автомобиля «Тойота» скончался на месте происшествия.Рассматривать дело по существу предстоит Гороховецкому районному суду.Фото: https://pixabay.com/ru/