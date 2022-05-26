Первая роботизированная молочная ферма появится во Владимирской области в 2022 году, сообщили в департаменте сельского хозяйства обладминистрации. – Сейчас ферма реконструируется под

Первая роботизированная молочная ферма появится во Владимирской области в 2022 году, сообщили в департаменте сельского хозяйства обладминистрации. – Сейчас ферма реконструируется под беспривязное содержание и установку двух доильных роботов, которые смогут обслуживать 140 коров – это предельная нагрузка. Про объем инвестиций пока сложно говорить, роботы еще только заказаны, цена не до конца сформирована, – рассказал