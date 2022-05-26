Поправки в Устав приняты на очередном заседании регионального парламента.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области отменили ограничения по количеству сроков, на которые один и тот же человек может избираться губернатором. Поправки в Устав приняты на очередном заседании регионального парламента.Инициативу объяснили федеральной реформой государственной власти. Однако народные избранники утвердили документ лишь со второй попытки. Первоначально «за» проголосовали всего 25 человек (пятеро сделали выбор заочно), при требующихся 26.В ЗС объявили перерыв, после которого представитель КПСС Иван Алтухов попросил переголосовать. Повторная процедура дала желаемый результат - законопроект поддержал 21 парламентарий, а девять выступили против. С учётом пяти заочных голосов «за» изменения приняты. Теперь губернатор может избираться более двух сроков подряд.