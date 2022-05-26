За неделю до конца мая посеяно 83% зерновых культур.

Аномальные майские холода не отразились на посевах на полях. Об этом сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.За неделю до конца мая посеяно 83% зерновых культур. Четыре района уже завершили процедуру. Ничего критичного в заморозках власти не видят.«Учитывая ситуацию на рынке, большинство компаний запланировали рост посевных площадей картофеля. На 24 мая засажено почти 1,4 тысячи га - 50% от плана», - добавил глава аграрного ведомства.Что касается теплолюбивых культур, то на сегодняшний день посеяно всего 100 гектаров овощей - моркови и свеклы.Демидов отметил, что в конце 2021 года рублей на подготовку к весенним полевым работам сельхозпроизводителям выделили 500 млн рублей, что позволило без особых проблем пройти начальный период.«Увеличена закупка минеральных удобрений. Нет проблем с обеспечением спецтехникой, запчастями и ГСМ. Май выдался дождливым и холодным, но по темпам мы не отстаём от 2021 года. Причин для опасений нет», — резюмировал он.