Авария произошла 25 мая в 17:20 на улице Новой деревни Пестенькино. Как сообщили коллеги из...

Авария произошла 25 мая в 17:20 на улице Новой деревни Пестенькино.Как сообщили коллеги из "Муром24" 13-летний мальчик, двигаясь по краю дороги на велосипеде переоборудованном в мопед, при повороте налево столкнулся с попутно движущимся авто "Лада".За рулем машины находился 81-летний водитель. Чтобы избежать жертв, дедушка вылетел в кювет и врезался в забор дома. Пострадал подросток, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, пострадала 81-летняя пассажирка машины и сам водитель.По предварительным данным, виновником аварии является именно водитель велосипеда, который должен был уведомить о маневре поворота.Фото: https://муром24.рф/