Два голосования за два и более губернаторских срока. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области со второй попытки сняли ограничения по количеству губернаторских сроков. На

Два голосования за два и более губернаторских срока. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области со второй попытки сняли ограничения по количеству губернаторских сроков. На заседании 26 мая народные избранники изначально проголосовали против. Из необходимых 26 голосов набралось лишь 25. В итоге инициатива была поддержана во втором голосовании, начавшемся из-за того, что один парламентарий, по его словам,