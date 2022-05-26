На выполнение контрактов у подрядчиков будет от 60 до 90 дней.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике появится пять новых экспозиций. На их разработку потратят порядка 5,3 млн рублей.Ожидается, что на на улице Дворянской в Музее хрусталя появится Музей белокаменного зодчества. Он расположится на первом этаже.В Историческом музее разместятся экспонаты, которые расскажут о Северо-Восточной Руси.ВСМЗ также подготовит проекты экспозиций Дмитриевского собора, Церкви святого Бориса и Глеба в Кидекше, Церкви Рождества Богородицы и Палат Андрея Боголюбского.Конкурс на разработку ПСД состоится 14 июня. На выполнение контрактов у подрядчиков будет от 60 до 90 дней. Специалисты продумают сценарий экспозиции, художественное и техническое исполнение с использованием мультимедийного оборудования.