ВТБ предоставил АО «Южморрыбфлот» (входит в ГК «Доброфлот») финансирование в рамках программы льготного оборотного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России. ..

ВТБ предоставил АО «Южморрыбфлот» (входит в ГК «Доброфлот») финансирование в рамках программы льготного оборотного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России. Средства в размере 3,6 млрд рублей выданы сроком на один год.ГК «Доброфлот» – ведущий российский производитель рыбных консервов и пресервов, поставляет продукцию во все регионы России и за рубеж. Ежегодно выпускает более 170 млн банок продукции 30 наименований. Завод входящего в группу АО «Южморрыбфлот» − крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие береговой переработки полного технологического цикла. Мощности завода позволяют производить более 100 млн банок рыбных консервов в год.«ВТБ в новых условиях сохраняет в качестве приоритетной задачи поддержку клиентов и социально-экономическое развитие регионов. Мы понимаем всю важность рыбной отрасли для Дальнего Востока, поэтому совместно с Минсельхозом находим решения для дополнительной поддержки работающих в ней компаний. Рассчитываем, что льготное финансирование поможет им перестроить работу в текущей ситуации и завершить инвестпроекты», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.«Возможность получить средства господдержки крайне важна для региональных предприятий. Это помогает компенсировать рост стоимости кредитования для активно развивающихся предприятий и сохранить непрерывность производственного процесса, рабочие места и социальную стабильность в субъектах РФ», – отметил управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.«Доброфлот» при поддержке банка также активно инвестирует в расширение своих производственных мощностей. Ранее ВТБ предоставил компании для реализации инвестиционных проектов финансирование на общую сумму более 6,5 млрд рублей. При поддержке банка в г. Большой Камень Приморского края был построен рыбоперерабатывающий завод мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки, на территории дополнительно обустроен логистический узел. В настоящее время предприятие завершает строительство холодильника объемом хранения 15 тыс. тонн, общим грузооборотом 230 тыс. тонн в год.Льготная ставка кредитования по программе Минсельхоза России составляет 10% годовых. Системообразующие предприятия, а также их дочерние общества — сельхозтоваропроизводители могут получить финансирование на срок до 1 года. Заемщик должен сохранить численность персонала не менее 90% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора о предоставлении финансирования.