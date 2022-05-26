По мнению прокуроров, часть денег он вывел на свои счета.

Застройщику ЖК «Дуброва парк» предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.Напомним, что 10 марта 2022 года по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Ведомство установило, что Игорь Другов является гендиректором «СитиСтрой», «ИнтерСтройПлюс» и «ИнтерСтройВладимир», которые возводят многоквартирные дома на улице Никитской, Верхней и Нижней Дуброве.«Заведомо не собираясь полностью выполнять взятые обязательства и ввести объекты в эксплуатацию, сообщая заведомо ложные сведения о том, что строительство будет окончено в установленные сроки, он привлёк к участию в проекте юридических и физических лиц», - пришли к выводу владимирские прокуроры.На расчетные счета компаний поступил 1, 4 млрд рублей.«Часть денег Другов направлял на строительство недвижимости в целях создания видимости исполнения обязательств, а часть - на свои счета. При координирующей роли прокуратуры 24 мая ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ», - добавили прокуроры.Напомним, что на днях в Белом доме по вопросу достройки ЖК, на котором власти заявили, что будут добиваться банкротства компаний Другова, а проблему обманутых дольщиков решать через Фонд развития территорий.Ранее бизнесмен записал к своим клиентам, в котором пообещал достроить многоэтажки.Сами дольщики выступают против банкротства его фирм, ведь в этом случае вместо квартир они получат лишь денежные компенсации.