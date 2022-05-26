В Вязниковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного...

В Вязниковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в краже, сообщает пресс-служба УМВД.В марте обвиняемый был в гостях у 46-летнего знакомого, где вместе они распивали спиртные напитки. Фигурант обратил внимание на стоявшую на столе блютуз колонку и, дождавшись, когда хозяин квартиры выйдет из комнаты, похитил ее.Мужчина, причастный к краже, был оперативно задержан сотрудниками полиции после поступившего от потерпевшего заявления.Сам потерпевший пояснил, что не сразу обратился в полицию, подумав, что его знакомый забрал музыкальную колонку на временное пользование.Похищенное имущество стоимостью 7 000 рублей обвиняемый продал. В ходе следствия мужчина полностью возместил причиненный материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/