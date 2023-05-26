Компания АвтоВАЗ во время презентации Lada Vesta NG в Санкт-Петербурге рассекретила цены на все комплектации новинки.

Всего у автомобиля четыре версии - Comfort, Life, Enjoy, Techno.Так, седан с двигателем 90 л.с. в начальном исполнении стоит 1 239 900 рублей, а с мотором 106 л.с. - 1 338 900 рублей. Комплектация Life для автомобиля в этом же кузове обойдется в 1 400 900 рублей, Enjoy - 1 447 900 рублей, Techno - 1 569 900 рублей.Универсал в стартовой версии с силовым агрегатом 90 л.с. стоит 1 329 900 рублей. А седан Cross в комплектации Life оценили в 1 542 900 рублей, Enjoy - 1 689 900 рублей, Techno - 1 689 900 рублей. Цена на универсал SW Cross объявлена только в одном исполнении - Comfort. За автомобиль с двигателем 90 л.с. надо отдать 1 511 900 рублей.В следующем году Lada Vesta NG получит мотор 1,8 литра (122 л.с., 170 Нм) и вариатор. Это случится в первом квартале. Также АвтоВАЗ обещает вернуть в 2024 году автомобилю систему ESP.Продажи новой Lada Vesta должны начаться в самое ближайшее время.