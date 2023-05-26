Специалисты советуют соблюдать три важных правила при укусе осы.

Специалисты советуют соблюдать три важных правила при укусе осы.С наступлением теплого времени года природа преобразилась: распустились цветы и активизировались насекомые. Особую опасность для человека представляют осы, которые между делом могут очень больно укусить, что, к слову, чревато серьезными последствиями для людей с соответствующей аллергией.Итак, на вас укусила оса, причинив невероятные страдания. Что же делать?Специалисты советуют соблюдать три важных правила. и прежде всего необходимо удалить жало.Осы далеко не всегда оставляют жало, но если она все-таки оказалось на теле, то его необходимо срочно удалить. Чем дольше жало остается под кожей, тем больше яда проникает в организм.Для удаления жала осы лучше всего использовать обработанный антисептиком пинцет. Если же инструмента нет под рукой, не тяните время, используйте любое доступное средство. Однако очень важно обработать все.Далее следует охладить место укуса. Приложите к нему на 15 минут любой замороженный продукт или лед, чтобы снизить болевые ощущения. Если отек не спадет, повторите процедуру.При этом важно не допустить возникновения аллергической реакции. Конечно, далеко е каждый организм бурно отреагирует на укус осы, однако принять антигистаминные средства будет не лишним. Явным признаком аллергии будет повышенная температура и растущий отек.