Депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину исполнилось 40 лет. Политик, отмечающий...

Депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину исполнилось 40 лет.Политик, отмечающий сегодня свой сорокалетний юбилей, родился в Коврове, окончил местную Государственную технологическую академию имени Дегтярёва. Трудился на заводе Аскона. Прошел путь от менеджера отдела труда до заместителя генерального директора. Член "Единой России". В 2018-ом году был избран депутатом областного Законодательного собрания, а в 21-ом стал депутатом Госдумы.