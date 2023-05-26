Как сообщил генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов, в 2023 году «Т Плюс» сохранит высокие темпы перекладок тепловых сетей и заменит 720 км трубопроводов в 16 регионах

Миллиард инвестицийВ компании подвели итоги отопительного сезона и рассказали об инвестициях предстоящей подготовки к зиме.Как сообщил генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов, в 2023 году «Т Плюс» сохранит высокие темпы перекладок тепловых сетей и заменит 720 км трубопроводов в 16 регионах. Будут выполнены 157 капитальных ремонтов основного оборудования станций.- Прошлый отопительный сезон мы завершили, снизив число повреждений на тепловых сетях на 4%. Это результат планомерного увеличения инвестиций и ремонтных работ, а также сотрудничества с региональными властями в сфере развития теплоснабжения. Сейчас главная задача - качественно подготовиться к следующей зиме, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение регионов, - отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.Высоко оценил результаты зимы и директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Роман Сорокин.- У нас практически не было инцидентов на теплосетях. И все последствия устраняли в кратчайшие сроки. За что я только могу сказать спасибо своим сотрудникам, - заявил он.При этом во Владимире уже начали активную подготовку к следующему отопительному сезону. Инвестиции в модернизацию и ремонт теплосетевого и генерирующего оборудования во Владимире останутся на уровне прошлого года. В мероприятия будет вложено более миллиарда рублей.Очень серьёзная сумма (более 378,6 млн рублей) направлена на подготовку к зиме оборудования Владимирской ТЭЦ-2. Все ремонтные работы на генерирующем оборудовании направлены на улучшение экологической безопасности производства, снижение негативного воздействия на окружающую среду и рационализацию использования природных ресурсов.К новому отопительному сезону будут завершены работы по реконструкции магистральной тепловой сети в районе улицы 9 Января, распределительных тепловых сетей в районе улиц Погодина – перекрёсток с улицами Добросельская, 1-я Пионерская – перекрёсток с улицей Полины Осипенко. Произведут перекладку распределительных тепловых сетей по улицам Фейгина, Труда, Каманина, а также по территории парка им. 850-летия города Владимира. Реконструируют и котельные Юго-Западного района и 301 квартала города Владимира.После выполнения ремонтных работ нарушенное благоустройство восстановят. Речь идёт о восстановлении 16 тыс. кв. метров асфальтового покрытия и 14 тыс. кв. метров газонов.Оплата по фактуОтдельно журналисты спросили у Александра Вилесова про переход на систему оплаты услуг по теплоснабжению 1/7. Дело в том, что осенью владимирцы должны начать платить за отопление строго по факту.- Мы приверженцы того, что нужно производить расчёты по прибору учёта, - заявил Александр Вилесов. – Это позволяет нам выстраивать с абонентами взаимоответственные решения. Мы не производим лишнюю тепловую энергию, жители оплачивают только необходимый, потребленный объем тепла. В итоге, ни у кого не возникает никаких вопросов. Так что мы только приветствуем переход на данную систему учёта тепловой энергии.Как пояснил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский, в компании технически полностью готовы к переходу. Также Валерий Маковский коснулся проблемы задолженности клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» по коммунальным услугам. На начало мая дебиторская задолженность жителей Владимирской области и юридических лиц за поставленные энергоресурсы остается высокой – 1 611 млн. руб.: за электрическую энергию 834,5 млн. руб., за тепловую – 776,5 млн. руб.. Против злостных неплательщиков применяют самые разные меры, в том числе претензионную работу, взыскание задолженности в судебном порядке, регулярно проводят рейды по отключению должников. Только в этом году в судебное ведомство направили 3670 заявлений в отношении злостных неплательщиков, как среди юридических, так и среди физических лиц.Ну, а для тех, кто исправно платит по счетам, проводят акции. Не так давно проходила акция «Весеннее обострение», а сейчас проходит акция «Офис в кармане», по итогам которой можно выиграть смартфон, имея подписку на электронную квитанцию.Реклама