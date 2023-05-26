В столичном Южном порту появятся новые объекты недвижимости, сообщили в пресс-службе группы компаний КОРТРОС.

В столичном Южном порту появятся новые объекты недвижимости, сообщили в пресс-службе группы компаний "КОРТРОС".Во вторник, 24 мая, состоялась ежегодная международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва, где прошел круглый стол на тему "Южный порт" как крупнейший проект редевелопмента Москвы". На мероприятии выступил коммерческий директор "КОРТРОС-Москва" Дмитрий Железнов. Он представил новый проект.Железнов рассказал о строительстве девяти жилых корпусов от 12 до 56 этажей, а также социальных объектов (школы на 500 мест, детского сада на 225 мест) и общественных пространств. Общая площадь застройки – почти 400 тысяч квадратных метров. Первую очередь планируется сдать в 2027 году, а вторую – в 2030-м."Как у первопроходцев комплексного освоения территорий России, у нас есть огромный опыт по развитию подобного рода площадок. Мы не просто строим жилье, красивые и качественные дома, мы строим образ жизни, даем рабочие места и, конечно же, социальные объекты", – сказал Железнов.Рабочее название проекта ГК "КОРТРОС" – "Южный порт". Он станет частью большого пространства, которое будет развиваться в том числе благодаря девелоперам-партнерам.Ранее ГК "КОРТРОС" стала победителем премии Move Realty Awards в номинации "Лучшее Медиа рынка недвижимости". Эксперты дали высокую оценку YouTube-каналу девелопера. Подробнее об этом "Дни.ру".