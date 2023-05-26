Губернатор Александр Авдеев принял участие в открытии штаба общественной поддержки партии Единая...

Губернатор Александр Авдеев принял участие в открытии штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".В центре областной столицы открылся Штаб общественной поддержки Единой России. Он начал работу, в том числе по формированию народной программы развития региона.Штаб общественной поддержки Единой России - ответ на запрос на "партию с человеческим лицом". Призван превратить жителей региона - в соратников. Он объединит всех: общественников, НКО, предпринимателей, волонтеров, молодых и пожилых, детей. Для встреч, квестов, официальных, образовательных и любых других мероприятий здесь несколько пространств: зал переговоров с круглым столом, молодежная зона и большой конференц-зал с экраном. Все - бесплатно. По предварительной записи.Никита Бурвиков, координатор ЦФО Молодая Гвардия партии "Единая Россия":- Данная площадка является по своей сути уникальной ведь объединяет, аккумулирует вокруг себя, на своей базе, различные категории неравнодушных граждан.Павел Кутузов, руководитель штаба общественной поддержки во Владимирской области:- По опыту других регионов мы понимаем, что будет огромный поток людей, которые захотят прийти сюда и провести здесь свои интерактивные площадки и семинары.Федеральный проект реализуется по всей стране. Мы - в числе первых. Здесь будут обсуждаться самые важные для региона темы: где строить жилье, как настроить систему профобразования, развить сельское хозяйство и многое другое. Например, сегодня, Марина Голубева пришла на встречу, посвященную проблеме трудоустройства молодых мам.Марина Голубева, самозанятая мама из Гусь-Хрустального:- Я была услышана. Мне понравилось. Я думаю, что те предложения, которые я попросила принять, они будут реализованы.Несмотря на санкции, область активно развивается, говорит первый заместитель секретаря регионального отделения партии Владимир Киселёв. Растут объемы промышленного производства, создаются особые экономические зоны.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области, замсекретаря владимирского регионального отделения партии:- Не хватало вот такого штаба, центра общественной поддержки, в котором мы будем постоянно проводить приёмы (имеются ввиду органы власти всех уровней нашего региона) и губернатор здесь будет проводить приём граждан.Вторая функция штаба - сбор предложений в народную программу. И НЕ на бумаге! Ещё в марте Александр Авдеев предложил Заксобранию сформировать программу развития региона. Депутаты «Единой России» предложение поддержали, а Фонд поддержки регионального сотрудничества разработал специальный сайт, и сейчас он стал по-настоящему востребованным.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области:- Много обращений поступает по разным темам. Это и тема развития социальной сферы, развития инфраструктуры, ремонт дорог. Тут главное - не стесняться, на самом деле, и не бояться ничего. Надо просто взять и прийти.Теперь, отметил губернатор, необходимо систематизировать все поступившие предложения от граждан. Поможет в этом - специальный экспертный совет на базе штаба общественной поддержки, в который войдут как сотрудники правительства области, так и жители региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Здесь будут работать эксперты, которые представляют наши общественные институты, как общественная палата, законодательное собрание, советы ветеранов, комитет защитников отечества и .т.д. И, общаясь с этими экспертами, можно выработать конкретные предложения, которые лягут в основу и бюджетного процесса, в основу законодательного процесса, в основу проектов, которые реализуются на городском или областном уровне.Сила в единстве всех - от мала до велика, уверен губернатор. И сейчас это необходимо как никогда.Любовь Клюквина, Андрей Беляков, Вести "Владимир"