Инспектор центра ГИМС по Владимирской области рассказал о необходимых действиях в чрезвычайной...

Инспектор центра ГИМС по Владимирской области рассказал о необходимых действиях в чрезвычайной ситуации.Основное правило безопасного отдыха на воде - купаться на официальных пляжах - региональные спасатели напомнили студентам Владимирского индустриального колледжа. Сотрудники МЧС провели занятие.В случае чрезвычайной ситуации главное - не растеряться. Позвонить по номеру 112 и, только реально оценив свои силы, попробовать спасти тОнущего человека. Подплывать к нему необходимо сзади, потому что, если подплыть спереди, человек в панике будет хвататься за спасающего, и есть риск утонуть вдвоём. Во время спасения нужно придерживать тонущего за спину и держать его голову над водой.Александр Савляк, инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Студенты уже являются взрослыми людьми, которые могут оказать помощь своим младшим братьям, сестрам. И просто другим маленьким детям, которые находятся на водоеме.