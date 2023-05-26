Изменились сроки приостановки движения по мосту на М-7 во Владимирской области. В период с 7 по 19...

Изменились сроки приостановки движения по мосту на М-7 во Владимирской области.В период с 7 по 19 июня движение по мосту по мосту через Клязьму на 183-м км М-7 «Волга» полностью приостановят, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Это будет сделано для проведения основных работ по ремонту моста, в том числе для набора бетоном необходимой прочности.Дорожники подчеркнули, что движение по остальным участкам обхода Владимира, включая все развязки и примыкания, будет идти в обычном режиме.Напомним, что еще с октября прошлого года проезд по мосту был организован в реверсивном режиме и действовали ограничения движения грузового транспорта.На мосту разобрать поврежденное мостовое полотно, уложить новое асфальтобетонное покрытие, выполнить локальный ремонт бетонной плиты. Затем будет принято решение о полном или частичном снятии ограничений.Ранее сообщалось, что движение по мосту будет приостановлено с 29 мая по 13 июня.Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.