Работа колеса обозрения Солнце Москвы на ВДНХ восстановлена, сообщили в пресс-службе аттракциона.

Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ восстановлена, сообщили в пресс-службе аттракциона."Аттракцион продолжил работу после того, как систему климат-контроля отрегулированы", – цитирует пресс-службу телеканал "Москва 24"."Солнце Москвы" остановилось днем 26 мая из-за погодных условий.Повышение температуры воздуха привело к тому, что система климат-контроля в кабинах аттракциона демонстрировала некорректные показатели. Техническая служба решила приостановить работу."Солнце Москвы" открылось на День города в 2022 году. Это крупнейшее колесо обозрения в Европе.