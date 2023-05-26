Кто стал лучшими экспортерами года во Владимирской области? Во Владимире подвели итоги...

Кто стал лучшими экспортерами года во Владимирской области?Во Владимире подвели итоги регионального конкурса "Экспортёр года". За победу в пяти номинациях боролись 53 компании.Санкции не помехи, а толчок для развития внешнеторговой деятельности. Несмотря на давление, выпавшее на долю владимирских производителей в прошлом году, экспорт товаров региональных предприятий растёт. И всё благодаря активной позиции наших предпринимателей. В этом году участников регионального конкурса "Экспортёр года" на 10 больше, чем в прошлом. И это не только борьба за номинацию - это развитие предприятия и расширение зоны его влияния в России и за рубежом.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Компании расширяют географию. Если работала сначала в начале с одной страной, потом начинают две, три - появляется корзина. Здесь же вопрос эволюционный исключительно. Необходимо просто обрасти немножко компетенциями - как выстраивать диалог с тем или иным государством, выстроить логистические цепочки, банковские проводки и т.д.Победа в номинации "Прорыв года" за компанией Сергея Ширяева. Оборудование для кафе и ресторанов он поставляет в 19 стран. В их числе - Франция, Германия, Саудовская Аравия и Катар. В прошлом году продажи компании выросли на 230%. Доля экспорта в общей выручке увеличилась до 30%. Печи для розжига угля и электрический подогреватель калаудов - собственная разработка.Сергей Ширяев, победитель конкурса "Экспортер года Владимирской области 2022" в номинации "Прорыв года":- Пытливый ум, желание разрабатывать что-то новое и привносить в работу заведения, в частности в ресторанах, что-то новое. Потому что видно, что не хватает инженерной мысли.Награда - сертификат на 80 тысяч рублей и право воспользоваться дополнительными услугами Центра поддержки экспорта. Этот пакет получает каждая компания-победитель. Мария Трифонова - лучшая женщина-экспортёр. В 2010 году вместе с мужем основала компанию по производству декорированной посуды. Начинали с нуля, не имея опыта. С центром поддержки сотрудничают с 2022 года. В том же году приняли участие в выставке "HousHold Expo".Мария Трифонова, победитель конкурса "Экспортер года Владимирской области 2022" в номинации "Лучшая женщина-экспортёр":- После этой выставки мы почувствовали прирост в спросе на нашу продукцию. И многие страны обратили на нас внимание. Такие как Узбекистан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Сербия.Сегодня компания каждый месяц выпускает более полумиллиона декорированных изделий. И на этом останавливаться не собирается. Победители регионального этапа поборются за звание лучшего российского экспортёра. Заявки можно подавать до 30 июня. Итоги подведут в конце года в Москве на форуме "Made in Russia".Максим Калашников, Александр Голубев. Вести-Владимир.