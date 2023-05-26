Программа реновации в Выхино-Жулебине началась в декабре 2022 года.

Программа реновации в Выхино-Жулебине началась в декабре 2022 года.Район является лидером по числу участников программы, заключивших договоры на квартиры в новом жилье в 2023 году. Город предложил москвичам равнозначные квартиры в доме на улице Академика Скрябина, сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман."Более 1,2 тысячи человек из 11 старых домов стали правообладателями новых квартир на юго-востоке столицы", – уточнил он.В районе Выхино-Жулебино программа реновации выполнена на 70%. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.Он отметил, что из 11 старых домов переселение начали жители восьми. Всего в Выхино-Жулебине предстоит демонтировать 60 ветхих зданий. В них живет 14,7 тысячи москвичей.Второе место по числу новоселов занимает район Измайлово. На третьем месте находится Бескудниковский район. Жилье получили более тысячи местных жителей.Набирает темпы переселение в Бабушкинском районе. Там обладателями квартир в новостройках стали 859 человек. В Нагорном новоселье отпраздновали 779 переселенцев.В столице 249 домов по программе реновации общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Построена 61 тысяча квартир. Новостройки расположены во всех административных округах.Больше всего новых домов ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) – 37. На севере города построили 35 домов, на северо-востоке – 33.Первый этап реновации завершится к 2025 году. Под заселение передали уже 228 домов. На стадии проектирования и строительства находится 400 новостроек.Программу переселения москвичей из ветхого жилья утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов – это 350 тысяч квартир, в которых живет почти миллион человек.Москвичи получают просторные квартиры с полной отделкой комфорт-класса. Их площадь примерно на 30% больше, чем в старом фонде. Жилье для переселенцев оборудовано необходимой сантехникой, электрической плитой, в окнах установлены современные стеклопакеты.Новостройки возводят рядом со старым жилым фондам – участникам программы не придется менять район. Люди сохраняют привычный образ жизни и пользуются теми же социальными объектами, станциями метро, магазинами и местами отдыха.