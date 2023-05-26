Конфликт между Идой Галич и Люсей Чеботной вышел на новый уровень.

Конфликт между Идой Галич и Люсей Чеботной вышел на новый уровень.Пару недель назад блогер пожаловалась в социальных сетях, что один из героев подвел ее на съемках шоу "1-11". Звезда, с которой Ида Галич договорилась, просто не явилась на съемочную площадку и подвела не только команду блогера, но и детей. Дело в том, что в ютуб-программе Галич снимаются школьники, а организовать подобное мероприятие очень непросто.Почти сразу же стало известно, что "прокинула" подружку Люся Чеботина. Но менеджер исполнительницы хита "Солнце Монако" заявил, якобы с Идой Галич не было никаких договоренностей, она просто попросила артистку "выручить", и вообще, его подопечная заранее предупредила, что участвовать не сможет.Увы, скандал уже было не остановить – в Сети народ песочил Люсю Чеботину, а та просто пропала. Появившись через два дня, певица заявила, что Ида Галич организовала против нее травлю, и это не по-дружески.Маша Малиновская в беседе с встала на защиту Люси Чеботиной, отметив, что девушка вряд ли хотела, чтобы все вышло именно так. По словам телеведущей, певица никого не убила и не ограбила, плюс причина ее поведения до сих по не известна – мало ли что."Она — молодая девчонка. Это связано исключительно с возрастом", – сказала Малиновская.