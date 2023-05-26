24 мая в городе Курлово Гусь-Хрустального района произошёл пожар. Горела квартира второго этажа одного из домов на улице Володарского.

24 мая в городе Курлово Гусь-Хрустального района произошёл пожар. Горела квартира второго этажа одного из домов на улице Володарского. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сообщение о происшествии поступило в 15:43, и на место немедленно выехали спасатели. Огнеборцы увидели, как с балкона идёт сильный дым. Пожарные не дали пламени распространиться дальше и оперативно ликвидировали возгорание.Причиной пожара стала детская шалость. Трёхлетний ребёнок взял спички, решил поиграть на балконе и поджёг хранящиеся там вещи.К счастью, в огне никто из домочадцев не пострадал. Когда начался пожар, семья успела покинуть квартиру.