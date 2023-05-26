Дмитрий Наумов ответит на вопросы журналистов 30 мая в конференц-зале Патриаршего сада. Напомним, с момента вступления в должность мэра, Дмитрий Наумов не провел ни одной пресс-конференции,

Дмитрий Наумов ответит на вопросы журналистов 30 мая в конференц-зале Патриаршего сада. Напомним, с момента вступления в должность мэра, Дмитрий Наумов не провел ни одной пресс-конференции, хотя прошло уже больше полугода. О встрече с журналистами главу города еще в марте попросил губернатор, когда они встретились на расширенном заседании горсовета. Александр Авдеев, губернатор области (23.03.2023) Пользуясь