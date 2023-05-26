Машина рухнула под собственной тяжестью.

Во Владимире мусоровоз «МАЗ» провалился в асфальт на Октябрьском проспекте, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.Инцидент произошел 26 мая недалеко от дома №22. На место происшествия выезжали подразделения ГУ МЧС по Владимирской области, однако помощь спасателей не потребовалась.В ГИБДД отметили, что провал не является ДТП – машина провалилась из-за собственного веса. Водителя на момент происшествия в кабине не было. К счастью, пострадавших нет.Напомним, в ДТП на трассе М-12 во Владимирской области 21 мая.